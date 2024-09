Gazzetta - Ferito anche un tifoso cagliaritano nel lancio di petardi e fumogeni

Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport oltre ad uno stweard, è stato ferito anche un tifoso del Cagliari ieri nella Unipol Domus:

"Durante il match tutto nella norma fino all’ingresso dei tifosi in Curva Nord del Cagliari, assenti per circa 20’ per una protesta programmata fatta contro gli ultimi provvedimenti di Daspo ricevuti. Da lì il parapiglia. Una serie di bengala lanciati dal settore ospiti verso la Curva Sud, con i sostenitori sardi che puntualmente rilanciavano indietro petardi e fumogeni. C’è stato quindi un tentativo di scontro tra le due tifoserie bloccato dall’intervento degli agenti in tenuta anti-sommossa. Momenti concitati che non solo hanno portato alla sospensione del gioco di poco più di 7 minuti ma che hanno pure visto due feriti: uno steward e un tifoso cagliaritani".