Gazzetta esalta Insigne: la sua miglior stagione, ha preso per mano la squadra dopo l'errore in Supercoppa

Notizie Napoli calcio. Una delle sfide più affascinanti di Napoli-Inter sarà la sfida tra Insigne e Hakimi. Ecco come la Gazzetta dello Sport ha presentato il "duello" tra questi due giocatori:

"Hakimi va sul binario, Insigne dalla linea laterale verrà invece dentro il campo a cercare gli spazi, per sé e per i compagni. Uno va in verticale, l’altro crea la verticalità per gli altri. Il tutto con certificato di qualità allegato al prodotto. Insigne è dentro la sua stagione migliore, a Napoli. Ha preso per mano la squadra, dopo quell’errore dal dischetto in Supercoppa che poteva condizionarlo in negativo. Altro che storie, a marzo la Lega gli ha pure dato il premio di Mvp del campionato. Ha una qualificazione in Champions League da centrare, non può sbagliare la partita perché lo impone la classifica, lo richiede pure l’ambizione di un palcoscenico europeo per la prossima stagione.