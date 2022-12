Gazzetta elogia Raspadori: vede sempre la porta a prescindere dal ruolo. Un jolly importante per Spalletti

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport, alla luce di quanto si è visto nel ritiro di Antalya, sottolinea l'importanza di Raspadori in questo Napoli:

"In una orchestra che ha realizzato ottime sinfonie, c’è alle percussioni un uomo-chiave, capace di giocare in più ruoli e che già in attacco ha dimostrato cosa è capace di fare. Giacomo Raspadori è l’attaccante che “vede” sempre la porta, che parta da centravanti, sottopunta, esterno o addirittura mezz’ala cambia relativamente. E quando già hai Osimhen, Kvaratskhelia e uno fra Lozano e Politano in campo, significa far ammattire qualsiasi difesa, anche la più organizzata. Non è un problema di sistema, ma di concetti di gioco e situazioni. Spalletti ha lavorato nella testa dei propri uomini per far capire che non esistono riserve, ma titolari da 60’ o 30’, e anche in un fazzoletto di pochi minuti una partita può risolversi, specie se a lungo è stata equilibrata".