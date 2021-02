Gazzetta - Disastro Bari, Auteri verso l'esonero e anche Romairone a rischio: scende in campo ADL

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le ultime notizie in merito alla situazione disastrosa del Bari:

"Il Bari non sa più vincere, ora Auteri è al capolinea. Viterbese, clamoroso bis. Il Bari cambia manico. Manca l’ufficialità, ma è assai probabile l’esonero di Gaetano Auteri, dopo la quarta sconfitta, un solo punto negli ultimi 180’ in casa e il rischio di vedersi sfuggire anche la piazza d’onore (l’Avellino è a un passo). Si attende l’esito delle consultazioni, avviate sull’asse Bari-Roma-Napoli. E non è detto che salvi il posto il d.s. Romairone. Il silenzio e la faccia scura del presidente Luigi De Laurentiis, dopo due giorni di ritiro, la dicono lunga sull’intransigenza della società: ieri sera è entrato in scena anche papà Aurelio".