Gazzetta - Atalanta forte su Broja: il Napoli rischia di perderlo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un interessamento dell'Atalanta per l'attaccante Broja che è stato accostato anche al Napoli in queste ultime settimane.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"E l’identikit dell’attaccante giovane e di grande prospettiva si sposa bene con il progetto dell’Atalanta. Che starebbe monitorando, per una possibile operazione in stile Abraham, Armando Broja, 20 anni. Il centravanti l’anno scorso è stato in prestito al Southampton, ma è di proprietà del Chelsea: club con cui in assoluto il club nerazzurro ha ottimi rapporti, che hanno portato a vari affari sull’asse Bergamo-Londra, da Pasalic a Zappacosta".