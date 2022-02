Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta sottolinea l'ottimo lavoro svolto da Luciano Spalletti a Napoli anche dal punto di vista mentale.

"Ecco, il lavoro mentale del tecnico, fondamentale: nessuno pensa più agli assenti e la squadra ha imparato a dare sempre il meglio, in ogni situazione. Ecco perché - passato il peggio - e con la possibilità di scegliere i migliori da mandare in campo, questo Napoli può dire la sua per lo scudetto".