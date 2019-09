Gazzetta - Ancelotti ha la necessità di provare altre soluzioni tattiche, l'esordio in Champions condizionerà le sue scelte

In questa fase iniziale del campionato, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha puntato sull’usato garantito, ovvero su José Callejon e Lorenzo Insigne sugli esterni, Fabian Ruiz nella posizione centrale e Dries Mertens unico riferimento offensivo. Una formula che ha già garantito 6 reti nelle prime due giornate, 3 a Firenze e 3 a Torino, quest’ultime non sono servite per evitare la sconfitta come racconta la Gazzetta dello Sport:

"L’allenatore ha la necessità di provare altre soluzioni tattiche. Ed allora, non è escluso che contro la Sampdoria possa ricorrere a Fernando Llorente. Lo spagnolo è arrivato con grande entusiasmo e sta lavorando intensamente, in questi giorni. L’esordio in Champions League dopo tre giorni ne condizionerà le scelte. L’intenzione è di ripetere la prestazione dello scorso anno (1-0 gol di Insigne) e di sommare i primi tre punti in classifica senza perdere di vista, però, il campionato"