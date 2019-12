Gazzetta - Ancelotti a rischio esonero, De Laurentiis pensa a Gattuso come traghettatore: la situazione

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, senza giri di parole, non esclude l'esonero di mister Carlo Ancelotti se nelle prossime due partite il Napoli continuerà a non avere segnali di vita e soprattutto vittorie. Ecco cosa scrive nel dettaglio la rosea.

"La sua posizione è fortemente in discussione, Aurelio de Laurentiis sta pensando ad una eventuale presa di posizione, forte, se nelle prossime due gare (Udinese e Genk) non ci sarà un'inversione di tendenza. La sua decisione riguarderebbe l'esonero di Ancelotti e l'affidamento della panchina a Rino Gattuso che è anche in contatto con la Fiorentina: Commisso l'avrebbe individuato per sostituire Montella se a breve non dovessero arrivare i risultati. All'ex allenatore del Milan verrebbe affidato il compito di traghettatore gino al termine della stagione. Poi, si discuterebbe sul suo futuro"