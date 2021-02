Gazzetta - ADL infuriato ma Gattuso resta. Peccato per il silenzio stampa: sarebbe stato interessante sentire le giustificazioni di Rino all'ennesima figuraccia

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Aurelio De Laurentiis è andato su tutte le furie, è stato lui a imporre il silenzio stampa. Di certo non ci saranno decisioni clamorose, in queste ore. Gattuso resta al proprio posto, così come era stato deciso la scorsa settimana dal presidente e dai suoi collaboratori. Può ancora contare sulla fiducia del club, l’allenatore, ma la sfiducia dell’ambiente è totale. Il popolo dei social non gli sta risparmiando nulla, dalla marcatura di Mario Rui su Zapata, alla sostituzione di due difensori, contemporaneamente, sull’azione del corner dalla quale è nato il quarto gol. Insomma, il momento che vive Gattuso non è il massimo, al di là di quei pochi minuti di reazione all’inizio del secondo tempo, col pareggio di Zielinski, la squadra è stata svogliata e poco incisiva. E giovedì sera, Il Napoli sarà impegnato nella gara di ritorno col Granada, per i sedicesimi di Europa League. Ci vorrà una super impresa, anche se adesso più nessuno è pronto a scommettere un solo euro su Gattuso e i suoi".