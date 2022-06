Gazzetta - Accordo totale tra Napoli e Meret fino al 2027: manca solo la firma

E' tutto fatto per il rinnovo di Alex Meret. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport è stato raggiunto l'accordo totale tra l'entourage del portiere friulano ed Aurelio De Laurentiis. Non resta che firmare.

Rinnovo Meret-Napoli: contratto fino al 2027

Ecco cosa scrive Gazzetta

"Il portiere colombiano, indicato da Spalletti come uno dei quattro pilastri del nuovo ciclo insieme con Di Lorenzo-Koulibaly-Anguissa, è promesso sposo degli arabi dell'Al-Nassr di Rudi Garcia. In attesa è anche la compagna di Meret: pancione social e sorrisi. E brindisi: il primo baby e poi il nuovo contratto con il Napoli, fino al 2027. De Laurentiis e Pastorello hanno avuto un altro colloquio e non resta che firmare".

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli