Tuttosport - Gattuso allenta la presa con la squadra: niente ritiro pre-gara, raduno fissato stamattina in hotel

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Il tour de force va gestito senza condizionare la vita personale dei calciatori e Gattuso dimostra di avere la sensibilità giusta per sapere quando si può allentare la presa. Ieri sera niente ritiro, il coach ha permesso ai calciatori di starsene a casa con amici e parenti, dando loro appuntamento per questa mattina allo stadio San Paolo. Ognuno arriverà con la propria auto, poi tutti saliranno sul bus che li porterà nel quartier generale dell’hotel al corso Vittorio Emanuele. Pranzo insieme, riposo, riunione tecnica e poi di nuovo tutti nel bus per raggiungere Fuorigrotta e provare a battere la Spal, anche allo scopo di migliorare il rendimento casalingo".