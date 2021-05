Gattuso rilancia Politano, Gazzetta: conferma scontata, oggi vale 25mln!

Ultime notizie Napoli - Anche la crescita dell’ex interista Matteo Politano è stata importante nell’economia del gioco del Napoli, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport.

"Pure per lui i numeri sono in progress: 11 gol in stagione rappresentano il suo massimo in carriera. La conferma dovrebbe essere scontata, il suo valore di mercato attuale non ha avuto un rialzo consistente, oggi vale 25 milioni di euro contro i 21 investiti a gennaio 2019. L’ottimo rendimento di quest’anno gli è valsa la pre convocazione del ct, Mancini, per l’Europeo di giugno"