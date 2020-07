Gattuso striglia la squadra dopo il pari di Bologna, punizione in vista dell'Udinese

I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica riportano quanto accaduto a Castel Volturno dopo il pareggio del Napoli contro il Bologna:

"C’è andata di lusso, così non andiamo da nessuna parte. Serve un atteggiamento diverso per presentarci al top alla sfida con il Barcellona":

Gattuso l’ha ripetuto ai suoi giocatori anche a Castel Volturno, alla ripresa della preparazione. Non saranno tollerate altre mancanze e la reazione dovrà esserci già domenica pomeriggio ( ore 19.30) al San Paolo, nella gara con l’Udinese. Niente riposo, questa settimana. E probabile ritiro prima della gara. "Non ci siamo comportati da squadra, a Bologna: sembravamo quelli di qualche mese fa». Ringhio ha rivisto soprattutto nel secondo tempo i fantasmi di gennaio e c’è rimasto male. "È mancata la voglia di fare fatica"