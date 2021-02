Gattuso ed il Napoli ora possono guardare al futuro con maggior ottimismo, tre buone notizie per gli azzurri

Ultime notizie Napoli - Gattuso ed il Napoli ora possono guardare al futuro con maggior ottimismo, per il graduale rientro dei tanti ancora in infermeria. Ne parla Tuttosport.

“Giovedì con il Granada si è rivisto Mertens, che ha potuto giocare solo 22 delle 35 gare disputate dal Napoli. Domenica sarà il turno di Ospina, Hysaj e Demme: ieri hanno lavorato in gruppo, Gattuso oggi li convocherà per il derby con il Benevento. Forze fresche per dare respiro a chi si sta sacrificando in questo periodo, come Di Lorenzo e Bakayoko”