"Non basta la tecnica, dovete starci con la testa!": Gattuso e l'accusa ai big del Napoli

L'edizione odierna di Repubblica riporta i dettagli in merito al faccia a faccia tra Gattuso e la squadra ieri mattina a Castel Volturno:



"Il primo round è stato quello più intenso: a caldo e negli spogliatoi del San Paolo, subito dopo la sconfitta di domenica sera contro il Milan. Ma ieri mattina Gattuso era ancora in collera con i suoi giocatori e alla ripresa della preparazione a Castel Volturno è andato dunque in scena pure il secondo round, in cui i toni però si sono quanto meno un po’ smorzati: per poi sfociare in un parziale chiarimento. Ringhio ce l’aveva specialmente con i leader del suo gruppo, sotto accusa per aver incredibilmente toppato la marcia di avvicinamento allo scontro al vertice con i rossoneri, che era già un crocevia fondamentale per il campionato del Napoli ed è stato invece affrontato mentalmente dalla squadra come una gara come tante".

"All’allenatore calabrese non sono andati giù in modo particolare i 20’ iniziali, in cui l’approccio psicologico degli azzurri non è stato mai all’altezza della situazione e Ibrahimovic ha trovato di conseguenza la strada spianata per spezzare l’equilibrio. Di qui l’atto d’accusa rivolto ai big. «Non basta confidare soltanto nei propri mezzi tecnici, bisogna starci di più con la testa e avere l’atteggiamento giusto: invece non ne siamo capaci e per questo sbagliamo sempre le partite importanti».