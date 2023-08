Garcia cambia ruolo a Lobotka: lo slovacco non è più il fulcro del gioco

Il Napoli di Rudi Garcia sembra passare un po' meno per Lobotka e molto di più per il gioco in profondità. Il regista slovacco probabilmente non è più il fulcro assoluto del gioco azzurro.

Stanislav Lobotka

Lobotka cambia ruolo

Come riporta Il Mattino:

"Non solo la rinuncia al fraseggio maniacale, alla manovra avvolgente, con il possesso palla come mantra di spallettiana memoria, ma anche la ricerca della profondità e della verticalizzazione fulminea verso Osimhen che hanno limitato le competenze e cambiato il raggio d'azione del regista slovacco che si è ritrovato ad avere un ruolo diverso nel Napoli. Una scelta che può avere più letture: quella di affrancare i difensori azzurri dal delicato compito di impostare così come facevano sistematicamente in passato con Spalletti ed anche per liberarsi della marcatura asfissiante che i dirimpettai gli riservano a centrocampo".

