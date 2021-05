CorSera - Il tweet di De Laurentiis lascia uno spiraglio per la permanenza di Gattuso: può arrivare una sorpresa

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri pomeriggio, il tweet di Aurelio De Laurentiis ha fatto molto parlare: in molti, hanno visto nel messaggio del presidente dopo il successo per 4-1 con lo Spezia un'apertura al tecnico Gennaro Gattuso.

A tal proposito, l'edizione odierna del Corriere della Sera, scrive:

Tutto semplice per il Napoli sul campo dello Spezia, grazie a un travolgente Osimhen (doppietta e assist) e alla partita perfetta dei suoi compagni. La squadra di Gattuso vince (4-1, in gol anche Zielinski e Lozano) e, puntuale, arriva il tweet di De Laurentiis: «Bravo Gattuso, bravi i goleador». Il post del presidente, stavolta diretto anche a Rino, lascia uno spiraglio per l’anno prossimo. I due sarebbero destinati a dirsi addio, ma chissà che, a sorpresa, le strade non si incrocino di nuovo. Il Napoli per una notte è secondo, se dovesse vincere le ultime tre partite (Udinese, Fiorentina e Verona) non dipenderebbe più neanche dai risultati delle altre per un posto in Champions. Partenopei in stato di grazia: iniziano aggredendo lo Spezia, superandolo in velocità e colpendolo ad ogni occasione. Ispirati dal centravanti nigeriano, che tra infortuni e Covid, raggiunge doppia cifra (10 gol). La rete di Piccoli serve a poco, la squadra di Italiano resta in pericolo.