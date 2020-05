Finale Champions a rischio, Istanbul può rinunciare. Il Mattino: ipotesi Lisbona o torneo a Doha

Ultime calcio - Il governo di Erdogan starebbe seriamente pensando di rinunciare a ospitare la finale di Champions League che l'Uefa ha programmato il 29 agosto a Istanbul. La mancanza di pubblico non consentirebbe agli organizzatori turchi di recuperare gli investimenti. E da qui la decisione di rinunciare. A meno che non possa essere garantito anche che Istanbul sia sede di finale di una delle prossime edizioni. Lo ha svelato il New York Times citando fonti anonime di Nyon. Il 17 giugno, giorno dell'esecutivo Uefa, ci sarà la decisione finale.

