Fair play finanziario, Repubblica: posticipato il saldo dei debiti scaduti, si certificherà il bilancio 2018-19

Notizie calcio Napoli - Il Coronavirus ha colpito il mondo del calcio facendo sospendere già da tempo tutte le competizioni e anche gli allenamenti. La UEFA ha deciso che le coppe europee devono concludersi anche nel mese di luglio e agosto. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Quanto al fair play finanziario, posticipato il saldo dei debiti scaduti, resta l’impianto complessivo: per l’iscrizione al ’20-21 bisognerà certificare conti in ordine fino al 2018-19. Ma i club, ignorando gli incassi post coronavirus, non dovranno presentare un budget previsionale.