CorSport su Fabian: "Un crack che il Napoli vuole blindare! Manca solo una cosa per ritenere pazzesco il suo periodo attuale"

Ultime notizie calcio Napoli - Continua la crescita del centrocampista spagnolo del Napoli Fabián, adesso tra i big della Nazionale iberica ed in luce nell'ultima gara disputata dalla Spagna secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Sempre bello, vero, ma ormai non è più una grande novità anche per lui: il migliore in campo in Romania-Spagna? Fabian. Un crack che il club azzurro vuole soddisfare e ovviamente blindare. Tutti davvero entusiasti di lui: da Ancelotti ai colleghi, passando per Moreno, il ct della Nazionale che ha sostituito Luis Enrique.