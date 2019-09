Leader Llorente, Il Mattino: suggerimenti dalla panchina agli attaccanti e doppia esultanza per Mertens, è già uomo spogliatoio

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino esalta la prestazione di Fernando Llorente entrato a gara in corso ieri contro la Samp

"Probabilmente lui per primo conserverà un ottimo ricordo: spalle alla porta ha preso una palla vagante in area, ha giocato con l’incerto Audero e servito un pallone d’oro che obiettivamente Mertens doveva soltanto mettere dentro. Nonostante abbia messo piede in campo solo nella parte finale, Llorente è «entrato» in partita subito. Ha partecipato attivamente dalla panchina, dando suggerimenti ai compagni d’attacco e scattando in piedi al primo gol di Mertens, insomma si è calato alla perfezione nella parte. La conferma un attimo dopo la rete del 2-0. Ha esultato come se fosse stato lui a battere Audero, andandosi a prendere l’applauso della curva"