CorrSera - "Ma come ho perso due scudetti contro di voi?" Battuta poco gradita di Sarri alla Juve durante la prima amichevole, anche CR7 e Douglas Costa contro il tecnico

Ultime notizie calcio Napoli - Il "Corriere della Sera" oggi in edicola svela una frase rivolta da Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, allo spogliatoio bianconero nell'intervallo della sua prima amichevole (i bianconeri erano sotto 1-0) contro il Tottenham:

"Ma come ho fatto a perdere due scudetti contro di voi".

Una battuta, certo, ma non piacque a diversi campioni bianconeri che poi nel corso dell'anno hanno visto acuire la loro poca affinità nei confronti del toscano. Cristiano Ronaldo, ad esempio lo "ha sopportato, anche per quella voce che, a ogni allenamento, sentiva sabotargli il talento: 'Gioca a due tocchi, gioca a due tocchi'". A Dougals Costa, che ieri ha anche lasciato un bel "like" alla notizia dell'esonero, non andava giù quel suo fumare nei pressi dello spogliatoio, ad altri il fatto che volassero troppo spesso parolacce. Insomma, davvero sembra non essere mai sbocciato l'amore tra il mondo Juve e Maurizio Sarri.