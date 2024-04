Empoli-Napoli, le scelte di Nicola: c'è il dubbio del centravanti, in due sicuramente out

Ultime notizie SSC Napoli - Sul campo del Sussidiario l'Empoli prepara la sfida con il Napoli in cartellone sabato con inizio alle 18. Ne parla il Corriere dello Sport.

Empoli-Napoli, le scelte di Nicola

Come contro il Torino prima e il Lecce poi, Nicola dovrebbe cambiare poco o niente della squadra da mandare in campo in avvio: