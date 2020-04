Emergenza Coronavirus: Pozzuoli chiusa per 48 ore, ad Amalfi pattugliate anche le spiagge

Ultime notizie Napoli - E' iniziato ieri il fine settimana più delicato nella lotta contro il Coronavirus e per questo motivo sono stati intensificati i controlli. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, "il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha firmato un’ordinanza con la quale vieta il transito in entrata e in uscita dal territorio comunale di ogni automezzo, dalle 6 fino alle 23" mentre ad Amalfi è stato deciso di pattugliare le piagge ed i sentieri montani. Insomma, un metodo, questo, per cercare di contenere il più possibile il fenomeno relativo alla diffusione del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l'economia mondiale.

Emergenza Coronavirus Polizia Municipale