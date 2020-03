Elche, Jonathas positivo al Coronavirus: "Ho sofferto molto, non riuscivo a muovermi! Ho provato un dolore mai sentito prima, non è uno scherzo"

Notizie - Jonathas positivo al Coronavirus. La notizia è di qualche giorno fa. Ai microfoni del quotidiano Globo il calciatore dell'Elche ha postato, nelle ultime ore, alcune dichiarazioni in merito. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Allenarmi? Per diversi giorni non ho potuto farlo, perché il mio corpo era troppo debole. Specialmente durante i primi tre dal contagio ho sofferto molto: non avevo nemmeno la forza di muovermi. E, quando ho provato a farmi una doccia, sono quasi svenuto. Ora sto meglio, anche se mi fa male il cuore perché non posso stare vicino alle principesse della mia famiglia. Nonostante sia un atleta, ho sofferto molto. Immaginate soltanto come possa stare una persona anziana. Ho provato un dolore fortissimo che non avevo mai sentito prima: questo virus non è uno scherzo".