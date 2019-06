Duvan Zapata e Ilicic, L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta non fa sconti: punta ad un incasso monstre dalle due cessioni"

L'edizione odierna de "L'Eco di Bergamo" scrive sul futuro di Zapata ed Ilicic: "Parole che preoccupano l' ambiente nerazzurro, ma non significa che il giocatore sarà per forza ceduto. Ruznic, il suo procuratore, ha già incontrato la dirigenza nerazzurra, che è intenzionata a fare muro: sono attesi nuovi contatti, ma a Zingonia mirano a convincere Ilicic dal punto di vista tecnico ed economico, con un aumento dell' ingaggio. In tutto ciò, lo sloveno avrebbe già un accordo con il Napoli, ma l' Atalanta - forte del contratto in scadenza nel 2021 - non vuole lasciarlo andare. Zapata potrebbe anche essere ceduto per una cifra monstre (oltre i 50 milioni), ma per Ilicic, vista l' età, i 12-15 milioni della sua quotazione non basterebbero"