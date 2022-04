Dove può arrivare il Sassuolo? L'obiettivo di Dionisi contro il Napoli

Senza Traore, il più in forma del Sassuolo. La rinuncia è perfino peggiore dell'ultima beffa contro la Juventus, tra i rimpianti che l'allenatore Alessio Dionisi fa riemergere: «Abbiamo più di un rammarico con la Juve, ma dobbiamo sempre guardare avanti e confermarci nella prestazione. Se saremo bravi a farlo, potremo fare risultato, sapendo che il Napoli è forte come la Juve».

Nella striscia da ammazza-grandi c'è pure il 2-2 dell'andata e il tecnico del Sassuolo va in cerca un altro exploit.

"Dove può e deve arrivare il Sassuolo? L'obiettivo di Dionisi in queste 4 partite è preciso: «Dobbiamo raggiungere 50 punti, vogliamo migliorare quanto fatto all’andata. Da due gare siamo fermi a 22 nel ritorno, c'è la volontà di riscattarci e vedere la posizione. Siamo in quattro a giocarci dal 9° al 12° posto».

Il calendario mette in fila Napoli, Udinese, Bologna e Milan: come può cambiare il bilancio? «Sul piano del lavoro intrapreso nulla cambia, siamo in costruzione dall'inizio e giochiamo con tanti giovani»"