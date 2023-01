Doppia sfida Napoli-Roma, occasione per regolare i conti? Gazzetta: ecco il piano delle forze dell'Ordine per evitare nuovi scontri

Notizie Napoli calcio. In attesa della decisione sul divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Roma dopo gli scontri sull'autrostada A1, la tensione resta alle stelle perchè le due squadre potrebbero affrontarsi due volte nel giro di pochi giorni a fine mese.

Dopo i fatti di domenica scorsa l'attenzione è altissima, specialmente perchè Napoli e Roma potrebbero incociarsi due volte nel giro di pochi giorni. Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

Il calendario di Serie A vede Napoli e Roma sfidarsi al Maradona il 29 gennaio alle 20.45 e una seconda volta appena tre giorni dopo - se la squadra di Spalletti batterà la Cremonese - il primo febbraio nei quarti di Coppa Italia: che non sia proprio questo doppio scontro l’occasione per saldare i conti? Non è insolito - e si è visto anche domenica scorsa - che ad alcune trasferte prendano parte anche tifosi colpiti da Daspo e dunque destinati a rimanere lontani dallo stadio. Per lo stesso principio i romanisti potrebbero “approfittare” della sfida di fine mese per darsi ancora una volta appuntamento con i rivali. Circostanze queste di cui le forze dell’ordine sono perfettamente al corrente e che hanno intenzione di arginare muovendosi per tempo.