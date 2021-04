Diritt tv Serie A, per l'estero se li aggiudica Infront: in arrivo 139 milioni a stagione

Ultime calcio Napoli - Diritti tv, sono stati venduti i diritti esteri a livello globale per quanto riguarda la Serie A del prossimo triennio. E ad aggiudicarseli è stata Infront.

Come racconta l'edizione odierna del Corriere della Sera,

"Infront supera la concorrenza della Kosmos di Gerard Piquè e della Ares di Andrea Radrizzani e si aggiudica i diritti esteri a livello globale della serie A per il prossimo triennio. L’assemblea ha votato all’unanimità la proposta di Infront che garantirà 139 milioni a stagione. I diritti per il campionato e la Coppa Italia per l’area Usa sono stati già venduti a CBS per 63 milioni. Restano esclusi i diritti per l’area del Medio Oriente. La finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, si disputerà il 19 maggio al Mapei Stadium a Reggio Emilia".