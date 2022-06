Deulofeu-Napoli, l'Udinese chiede Gaetano in cambio: la risposta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli. Giorni caldi per la trattativa Deulofeu-Napoli. L'attaccante dell'Udinese è vicino agli azzurri ma vanno limate ancora delle distanze con il club bianconero: tra le società ballano pochi milioni, mentre lo spagnolo ex Milan ha già dato il suo placet per indossare la maglia azzurra.

Deulofeu

Deulofeu-Napoli, Udinese chiede Gaetano

Di Deulofeu e della trattativa con il club di De Laurentiis ne ha parlato anche l'edizione odierna de Il Mattino, indicando Gianluca Gaetano come possibile chiave di volta dell'operazione con l'Udinese. Ecco quanto raccontato: