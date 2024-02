Retroscena De Zerbi: ha invitato due suoi calciatori a casa per vedere Napoli-Barcellona

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha rivelato un retroscena ieri nella conferenza stampa lasciando di stuccoi giornalisti presenti. Il tecnico ha infatti invitato i due suoi calciatori a casa sua mercoledì scorso con un menù italiano. De Zerbi e squadra hanno poi visto in Tv l'andata di Champions League tra Napoli e Barcellona. Non è la prima volta che il tecnico invita a turno i calciatori a casa sua in questa stagione.

De Zerbi, insieme a Pervis Estupinan e Ansu Fati, ha guardato Napoli-Barcellona in televisione:

"Ansu e Pervis Estupinan sono stati entrambi a casa mia questa settimana - ha detto il tecnico -. Ansu è un bravo ragazzo e Pervis sa che deve dare qualcosa in più ma noi siamo qui per aiutare i giovani, soprattutto se questi giovani hanno un grande talento come loro. Faccio ruotare i giocatori che vengono a cena e abbiamo mangiato la pasta.

È un'abitudine che ho preso al Sassuolo perché in ogni lavoro se riesci a trovare un rapporto migliore con le persone con cui collabori questo può aiutarti a conoscere meglio il giocatore in campo ma anche fuori dal campo. E poi i giocatori sono come i miei figli. Sono ragazzi giovani. Nel calcio siamo abituati a pretendere cose ogni giorno, ma a volte è giusto capire se hanno bisogno di qualcosa in più, di diverso, e credo che questi rapporti siano più importanti della tattica".