Mazzarri a rischio esonero? CorSport: ADL ieri assente a Castel Volturno. Vuole gestire la situazione diversamente da quanto fatto con Garcia

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto di gestire in modo diverso la terza crisi stagionale del suo Napoli. Il numero uno del club ieri infatti non era a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti per la gara d'andata contro il Barcellona in Champions League. Un segnale chiaro, per il quotidiano, di come il patron voglia per adesso gestire la situazione.

De Laurentiis assente a Castel Volturno

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: