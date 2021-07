De Ketelaere conteso da Napoli e Atalanta, Walem: "Fa giocate favolose: penso che abbia qualcosa di De Bruyne"

Euro 2020 - Johan Walem, ex CT dell'Under 21 del Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Favorita l’Italia o lo è il Belgio?

"Non lo so, siamo lì. Fin qui ho visto un’Italia impressionante per dinamismo e positività, e contro l’Austria gli azzurri hanno dimostrato di saper soffrire. Il Belgio ha più esperienza però ha addosso la pressione della vittoria. Sono anni che giochiamo bene e facciamo risultati, ma non abbiamo vinto nessun trofeo. È l’ora di raccogliere e questa partita per noi sarà un momento di verità. Chiunque vinca penso che arriverà in finale".

Lei è un grande esperto di giovani. Chi sarà il prossimo De Bruyne o Lukaku del Belgio?

"Charles De Ketelaere del Bruges è un trequartista 20enne di giocate favolose. Sì, penso che abbia qualcosa di De Bruyne». Su De Ketelaere, conteso da mezza Europa, si sarebbero mosse Atalanta, Milan e Napoli".