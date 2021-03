Tuttosport - Dazn contro Sky, è lotta per i diritti tv! Bologna e Roma pronte a votare ma ad una condizione

Notizie Calcio - È uno sprint sempre più concitato all’ultimo chilometro dell’asta per i diritti tv della Serie A 2021-24. In vista dell’assemblea di domani Dazn reagisce alla promessa di Sky di aumentare la propria offerta in caso di rifacimento del bando. Ne parla Tuttosport.

“Dazn, con una lettera alla Lega, esprime il timore che il tentativo al fotofinish di Sky possa alterare il corretto svolgimento della gara e si riserva di intraprendere ogni possibile azione legale. Suona paradossale il fatto che, per dare il via libera a Dazn, occorrerebbe assegnare un pacchetto a Sky. È il compromesso suggerito da Bologna e Roma che chiedono di dare tre partite in co-esclusiva a Sky per 70 milioni. Altrimenti continueranno ad astenersi sugli 840 di Dazn.

Roma e Bologna porterebbero a 13 i voti per Dazn (Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Udinese e Torino). Poi si accoderebbero Cagliari, Spezia e Benevento per scollinare il valico del quorum, fissato a 14 voti. La Serie A chiuderebbe a 910 milioni rispetto ai 973 attuali a cui andavano però tolti anche i 55 per l’ex advisor Infront”