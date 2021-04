Da Torino parte la stilettata: "I tifosi napoletani, e in primis De Luca, stiano tranquilli: Juventus-Napoli si giocherà, un altro stop sarebbe stato davvero troppo per la partita infinita"

Notizie Calcio - L’edizione odierna di Tuttosport lancia una stilettata dopo le positività dei difensori della Juventus Leonardo Bonucci e Merih Demiral al covid.

“I tifosi napoletani, e in primis il presidente della Campania Vincenzo De Luca, possono stare tranquilli: Juventus-Napoli si giocherà regolarmente mercoledì prossimo all’Allianz Stadium. L’Asl di competenza non è ovviamente intervenuta perché le due positività, Bonucci e Demiral, riscontrate in casa bianconera non riguardano un unico focolaio ma si tratta di casi isolati, provenienti da posti - addirittura Paesi - diversi, che non sono stati a contatto tra loro. Meno male, un altro stop sarebbe stato davvero troppo per la partita infinita”