Corriere di Torino - Moreno Longo ha le idee chiare, unico dubbio in attacco: è corsa a tre per affiancare Belotti

Notizie calcio Napoli - Dimenticare la notte contro il Barcellona per concentrarsi alla sfida con il Torino sabato sera al San Paolo. E' ciò che deve fare il Napoli per continuare a sperare una qualificazione in Europa League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere di Torino.

Moreno Longo, dunque – in attesa dell’ufficialità della collocazione di Torino-Parma alle 18.30 di mercoledì 11 marzo – inizia a studiare la formazione anti-Napoli: l’ipotesi più forte per ora resta quella della riproposizione del 3-5-2 visto a San Siro, con Izzo, Nkoulou e Lyanco (favorito su Bremer) a formare il trio davanti a Sirigu. Sugli esterni, a destra ballottaggio De Silvestri-Aina (il primo è favorito), con Ansaldi a sinistra. In mezzo al campo, vista l’assenza di Berenguer, a giocare dal primo minuto potrebbero essere Lukic, Rincon e il redivivo Baselli, pronto a rientrare dal primo minuto oltre due mesi dopo la sua ultima presenza in Serie A (in Verona-Torino del 15 dicembre). Davanti è corsa a tre per affiancare capitan Belotti, che proprio nello stadio dove segnò le prime due reti in Serie A raccoglierà la duecentesima presenza nella massima serie. Al momento si giocano un posto Zaza, Edera e Verdi, con quest’ultimo leggermente attardato. Negli ultimi due giorni di allenamento Longo tirerà le somme: oggi altra seduta mattutina, domani la rifinitura e poi la partenza in aereo per Napoli.