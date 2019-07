Da Roma - Hysaj in uscita dal Napoli, l'agente lo propone ai giallorossi

Resta ancora tutto da definire quello che sarà il futuro più prossimo di Elseid Hysaj. Il terzino del Napoli, infatti, come confermato anche ieri dal suo agente Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Marte, è in uscita e vuole andar via dal Napoli, ancor di più dopo l'arrivo in azzurro di Giovanni Di Lorenzo. A tal proposito, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, edizione Roma, il difensore è stato proposto dal suo procuratore alla Roma di Fonseca, a caccia di rinforzi per la sua difesa.