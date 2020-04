Fuga a Madeira e passeggiate con compagna e figli: rabbia in Portogallo contro Cristiano Ronaldo!

Ultime notizie calcio - A quanto pare è finita la capacità di sopportazione dei portoghesi verso Cristiano Ronaldo. Prima lo spostamento a Madeira per raggiungere la madre, poi gli allenamenti, insieme ad un suo gruppo di lavoro, nello stadio della cittadina, infine le passeggiate insieme alla compagna ed ai figli. A riportare i mal di pancia del popolo lusitano è il quotidiano "Corriere dello Sport", che sottolinea come in molti si stiano chiedendo se a CR7 e famiglia sia concesso tutto anche durante una fase tanto delicata. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la fuga in Brasile della sorella del fenomeno ex Real Madrid ed ora in forza alla Juventus:

"Secondo quanto riportato dal Correio de Manha avrebbe interrotto l’isolamento di Madeira lo scorso fine settimana, tornando in Brasile dove vive per raggiungere la sua famiglia, nonostante il blocco dei voli intercontinentali che dovrebbe vigere in Portogallo”.