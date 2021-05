Covid Campania, Il Mattino: numeri in calo, il nuovo Rt apre alla zona bianca!

Covid Campania - Clamoroso sul fronte regionale: come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, l'Rt è a tal punto apre anche a un'incredibile zona bianca:

La Campania, grazie al basso tasso di ospedalizzazione dei casi Covid rispetto al numero dei contagi potrebbe essere una delle regioni che si giova di più del nuovo regime di colori e indicatori epidemici che la Cabina di regia nazionale ha messo a punto e sta per adottare. Per ora c'è solo una bozza di documento i cui contenuti saranno resi noti solo dopo il prossimo monitoraggio in programma domani a Roma, al ministero della Salute, ma in linea di massima il quadro è abbastanza chiaro.