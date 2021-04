Covid-19, pass vaccinale per spostamenti tra regioni o eventi pubblici: l'idea del Governo

Covit Italia - Possibile pass vaccinale per muoversi da una regione all'altra o per andare allo stadio e non solo: è questa l'ultimissima idea per una riapertura generale e un per un ritorno alla normalità sempre più vicino. Ne parla Il Mattino oggi in edicola:

Il pass servirà a muoversi all'interno del Paese, tra quelle Regioni che hanno colori differenti. Esibendo lo stesso documento si potrà andare allo stadio, partecipare alle conferenze, ai concerti, a congressi ed eventi fieristici. In tutte quelle occasione pubbliche che ormai, da più di un anno, sono vietate a causa della pandemia poiché considerate acceleratori del contagio.