Covid-19, l'Italia verso le aperture: sì ad arene e tavolini all'aperto. Le nuove regole

Covid Italia - Riapertura di bar e ristoranti con tavolini all'aperto e ritorno all'attività anche per lo spettacolo premiando sempre i contesti all'aria aperta. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, sono una serie di direttive che il Governo valuta per i prossimi giorni. Regole, tuttavia, che varrebbero solo per le regioni in zona gialla:

L'ipotesi più accreditata è che venga dato il via libera solo ai bar e ai ristoranti con tavoli all'aperto. Lo stesso vale per il settore dello spettacolo, dove verrebbero premiate esclusivamente le arene. In più, per venire incontro alle raccomandazioni di Speranza e del Cts che continuano a predicare «la massima prudenza», gli orari potrebbero essere limitati: bar e ristoranti con dehors dovrebbero chiudere alle tre o alle quattro del pomeriggio per scongiurare il rischio-movida con gli assembramenti all'ora dell'aperitivo. Non è però da escludere che alla fine il governo lasci tutto così com'è fino al 30 aprile, fissando però un calendario delle riaperture settore per settore.