CorSport su Rrahmani: fa parte della muraglia d'Italia! Inspiegabile la vita in borghese dell'anno scorso

Napoli Calcio -C'è il Napoli, quello che ha messo in fila sette avversari - e sette vittorie - e poi ci sono gli uomini. I mattoni della muraglia d'Italia: solidità difensiva mai vista negli ultimi anni. Tre i gol subiti finora in campionato. Come nessuno, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Koulibaly il Comandante del gruppo, mentre il suo partner centrale ha scalato in silenzio e anche in fretta la montagna fino a toccare la cima: il nuovo titolare della difesa si chiama Amir. Rrahmani: l'uomo della vittoria di Firenze ma anche l'invisibile che nella stagione precedente ha visto il campo per la prima volta il 3 gennaio per tre minuti. Dopo quasi quattro mesi di noiosissima e a questo punto inspiegabile vita in borghese”