CorSport - Spalletti ha il 'problema' Osimhen: vuole giocare dal 1' il derby, ma la condizione non è delle migliori

Chissà che bella sensazione starà provando Osimhen. Sì, chissà che gioia a sentir parlare di lui come di un attaccante in corsa per un posto dal primo minuto dopo mesi di storie ansiogene legate all'infortunio, all'intervento, ai tempi di recupero e al caso-Coppa d'Africa. Come racconta il Corriere dello Sport, Spalletti ha cominciato a fronteggiare un altro tipo di problema, se così si può definire: la gestione di Osimhen.

"Un leone ancora in gabbia considerando che lunedì a Bologna è tornato in campo dopo 57 giorni di assenza; che la condizione non è ovviamente quella dei tempi migliori, seppur in crescita; e che domenica, se la partita con la Salernitana non sarà rinviata, saranno 63 giorni che non gioca dal primo minuto e 94 senza gol. La voglia di spaccare il mondo è sempre la stessa, fortuna sua. Come i corsi e i ricorsi: l'autocandidatura per il derby (in bilico) esiste, altroché, ma ora tocca al signor Luciano valutare e decidere"