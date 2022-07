CorSport - Simeone ha accettato il Napoli: ecco quando si chiuderà l'affare con il Verona

Giovanni Simeone ha accettato il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come la trattativa tra il Napoli e Verona sia ormai definita in ogni dettaglio e che verrà perfezionata nel momento in cui verrà ceduto Petagna.

Simeone

Giovanni Simeone al napoli: le ultime

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"E in attacco, beh, Simeone: il Cholito ha già accettato e scalpita, ma il suo acquisto è legato alla cessione di Petagna al Monza”. “Gerard Deulofeu è in freezer, in attesa, e si allena con l’Udinese, ma la priorità è diventata il centravanti da affiancare a Osimhen dopo l’affondo del Monza per Andrea Petagna: e così Giuntoli ha bloccato Simeone. Il Cholito: l’accordo con il giocatore argentino c’è e quello con il Verona sarà perfezionato nel momento in cui uscirà Petagna. Se uscirà, ovviamente: uno va e l’altro viene, la regola è questa”.



