CorSport - Si può accogliere la qualificazione in Champions gettando le uova contro il pullman della squadra? A Napoli sì

Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, nel suo commento sul quotidiano odierno afferma che il Napoli può e deve ripartire da Luciano Spalletti con fiducia.

Si può accogliere la qualificazione in Champions gettando le uova contro il pullman della squadra? A Napoli si può, come scrive il quotidiano:

"Tuttavia la rabbia e il rimpianto sono i sentimenti più facili, ma anche i meno adatti, dopo una vittoria tennistica come quella contro il Sassuolo. È più utile chiedersi con onestà intellettuale perché la formazione con il tasso tecnico più elevato del campionato non sia più in lotta per lo scudetto, salvo un doppio suicidio sportivo di Milan e Inter. Il parziale insuccesso della stagione azzurra è il frutto di una insufficiente fiducia che a tutti i livelli ha rappresentato un handicap. L’unico che ci ha creduto è parso Spalletti, un tecnico che con costante applicazione ha valorizzato le risorse inespresse e ha portato un aggiornamento tattico che rispecchia le attitudini offensive della squadra. Con lui bisogna riprovarci"