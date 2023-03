CorSport punta su Felipe Anderson: per avere possibilità contro i marziani del Maradona serve un fenomeno del terzo tipo come lui

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport punta decisa su Felipe Anderson come il calciatore in grado di poter mettere in difficoltà la coppia Rrahmani e Kim che ha dimostrato di essere una delle migliori in circolazione:

"Per avere qualche possibilità contro i marziani, serve un fenomeno del terzo tipo. Occorre qualcosa di straordinario, una prestazione perfetta, magari impreziosita dalla qualità di chi, come Felipe Anderson, la magia del calcio ce l'ha dentro dalla nascita. Sarri dovrà riuscire a farla sprigionare al massimo, come capita a volte, quando il brasiliano mette l'interruttore sulla "modalità on""