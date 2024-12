CorSport - Prima assoluta da titolari per Folorunsho e Zerbin, seconda chance per Rafa Marin

Napoli - Il Corriere dello Sport analizza le scelte di Conte per la partita di Coppa Italia contro la Lazio:

Rafa Marin e Juan non hanno mai più giocato: per lo spagnolo sarà la seconda apparizione, per il brasiliano la terza dopo Verona. Per Folorunsho e Zerbin, invece, sarà la prima in assoluto dall’inizio