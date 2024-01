CorSport - Politano-Napoli, non arrivano segnali di accordo sul rinnovo: pressing dell'Al-Shabab

Calciomercato Napoli - Non c'è ancora un accordo per il prolungamento contrattuale di Matteo Politano si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. l'agente del calciatore si trova in Arabia Saudita per discutere con il presidente Aurelio De Laurentiis della questione. Sullo sfondo c'è sempre l'Al-Shabab che spinge per avere subito Politano.

Rinnovo Politano Napoli

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: