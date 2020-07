CorSport - Milik-Juve, è ADL a non volere Bernardeschi nell'affare: le richieste del aptron del Napoli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il Napoli ha una sua strategia, dopo aver già acquistato (a gennaio) Rrahmani e Petagna e aver messo le mani su Osimhen: prima di procedere con altre operazioni, sarà consigliabile cedere. Milik vuole la Juventus, che non vuole spendere i quaranta milioni (circa) richiesti di De Laurentiis, il quale non vuole Bernardeschi (o semmai lo accetterebbe con una quotazione moderata): ci sono Atletico Madrid e Tottenham che attendono gli sviluppi e nessuna fretta, in Giuntoli, di accelerare su trattative più o meno da indirizzare".