CorSport - La panchina di Garcia non è ancora salda: domani con il Milan è gara crocevia

Calcio Napoli - Napoli-Milan è una gara crocevia per Rudi Garcia si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Dopo due vittorie consecutive contro Verona e Union Berlino, il Napoli è chiamato ad un vero e proprio esame di maturità per provare a centrare quel terzo successo decisivo che Garcia ha tanto decantato nelle precedenti conferenze e che darebbe al Napoli lo slancio decisivo per la zona Champions.

Napoli Milan, Garcia ancora a rischio

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, Garcia contro il Milan ha l'occasione di riprendersi definitivamente il Napoli spazzando via ogni negatività. De Laurentiis gli sta intorno e lo sarà anche oggi e domani. Battere i rossoneri significherebbe molto per l'allenatore francese che ha ascoltato anche qualche brusio riguardo le prestazioni di Berlino e per quella ultima mezz'ora di Verona.